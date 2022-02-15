Рейкьявик, , 23:43 — REGNUM Исландская пост-рок-группа Sigur Rós воссоединилась со своим бывшим клавишником Кьяртаном Свейнссоном спустя почти десять лет после его ухода из группы. Об этом коллектив написал в своих социальных сетях 15 февраля.

Клавишник Sigur Ros Кьяртан Свейнссон The Line Of Best Fit

Кьяртан Свейнссон присоединился к Sigur Rós в 1998 году и ушел в 2013 году, чтобы «заняться чем-то другим», но в своем новом сообщении Sigur Rós, похоже, объявили о своем воссоединении с помощью фотографии с Йонси, басистом Георгом Хольмом и Свейнссоном, разговаривающих по видеосвязи.

https://www.instagram.com/p/CZ9yGzbMIRF/

Sigur Rós написали: «Двое старых лиц и одно новое старое лицо. Трое из нас счастливы снова быть вместе и делать то, что мы любим. Впереди захватывающие времена».

В 2020 году Свейнссон официально выпустил свою песню Volcano, однопесенный саундтрек к одноименному фильму Рунара Рунарссона 2011 года. Sigur Rós также выпустили в 2020 году свой последний на текущий момент альбом Odin's Raven Magic, который они сделали вместе с легендой исландской музыки Хильмаром Орном Хильмарссоном.

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