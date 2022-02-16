Джозеф Тёрнер, 16 февраля 2022, 06:07 — REGNUM

Филипп де Шампань. Натюрморт с черепом (Vanitas). 2-я половина XVII века
Филипп де Шампань. Натюрморт с черепом (Vanitas). 2-я половина XVII века

Через пограничный пункт в Северной Америке в США ежедневно проникает огромное количество транспорта, который службы пограничного контроля не всегда успевают тщательно проверить, чем и пользуются наркоторговцы.

Таможенная и пограничная службы США (CBP) досматривают менее 5% автомобилей с помощью мощных высокоэнергетических сканеров, которые могут обнаружить в глубине грузовика подозрительные места, где хранятся наркотики. Досмотр требует от водителей покидать свои машины и долго простаивать в очередях.

Поскольку смертность от передозировки наркотиков в США достигла рекордного уровня, Конгресс поручил CBP придумать, как добиться 100% сканирования прибывающих автомобилей. Теперь службы южных и северных границ Штатов готовятся к внедрению новых систем досмотра для проверки значительно большего количества грузовиков.

Пограничная служба США
Пограничная служба США
(сс) U.S. Customs and Border Protection

Новая техника системы досмотра будет облучать грузовые отсеки высокоэнергетическими волнами. В ведомстве обещают, что в кабинах будет проводиться более безопасный досмотр, что позволит водителям не покидать транспорт и быстрее проходить проверку.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«В Китае существует огромная проблема метамфетамина и алкоголя, это не утопия без наркотиков, которую рисует Коммунистическая партия. Как признается в статье, легализация травки уничтожила ключевой сегмент доходов картелей, так почему бы не применить то же решение к другим запрещенным веществам», — пишет roadbiker.

«Хорошо, что Конгресс требует, чтобы 100% грузовиков сканировались. Это единственный выход», — указывает anniep2.

«Прошу простить меня за мое мнение, но причина, по которой наркокартели продолжают находить хитроумные способы переправлять запрещенные наркотики через границу, проста — это старое правило спроса и предложения. Как американцы мы можем быть слишком недальновидными или просто самодовольными, чтобы признать очевидное, но именно наша тяга к запрещенным наркотикам и их широкое употребление делают жестокие картели грязно богатыми и обеспечивают бесконечный поток нелегальных наркотиков через нашу границу. Как говорится в старой поговорке, мы увидели врага, и это мы. Если, конечно, мы хотим видеть», — размышляет Cogitando.

«Молодежь знакомят с наркотиками в тот момент, когда они не имеют ни малейшего представления о том, во что они ввязываются», — отвечает anniep2.

«Как деньги попадают в картели? В статье говорится, что фентанил прячут в автомобилях, и некоторые водители не знают, что перевозят его. Кажется, что много информации отсутствует», — замечает JoyinWA.

«Наркоденьги отмываются различными способами — недвижимость, платежные карты, криптовалюты и т. д., которые регулярно меняются, но неизменным остается то, что наши банки и другие финансовые учреждения отмывают наркоденьги картелей каждый день, когда ведут свою деятельность. Во время последней большой рецессии отмывание наркоденег буквально держало их на плаву», — считает Irenapaloma26.

«Фентанил не поступал бы так свободно через границу с Мексикой, если бы торговые соглашения требовали от Мексики строгого соблюдения законов о наркотиках, а также того, чтобы инспекторы проверяли все экспортные грузовики и пломбировали их перед отправкой на север», — указывает Walt Stannard.

На границе с Мексикой
На границе с Мексикой
Office of Representative Phil Gingrey

«Никогда не понимал стратегии подмешивания в другие наркотики сверхсмертельного фентанила. Неужели у нас так много потребителей, что убийство существующих клиентов не сокращает ваш будущий бизнес?» — задается вопросом KirkfromRI.

«А как вы думаете, легализация марихуаны НЕ приведет к увеличению числа потребителей наркотиков в этой стране?» — спрашивает thelastword.

«А в это время в Мексике убивают невинных людей, чтобы некоторые люди в США могли получить дозу…» — комментирует NeverMind.

«Во время войны в Персидском заливе на базе ВМС, на которой я работал, применялись выборочные остановки и обыски. Хотя большинство обысков оказались пустыми, было изъято несколько наркотиков, а также множество оружия и другой контрабанды. Через пару недель количество подобных изъятий сократилось до нуля. Случайные обыски работают», — рассказывает michael zeltzer.

«Извините меня конечно, но я, кажется, заметил, что легализация марихуаны в Колорадо не совсем удалась, поскольку нелицензированные дилеры продолжают процветать, занижая цены, предлагаемые лицензированными продавцами», — отмечает Cogitando.

«Мне трудно представить, что люди покупают и принимают фентанил. Это рецепт для катастрофы», — осуждает Nrkprk.

«Погоня за результатом никогда не приводила к успеху. Наш смертельный кризис зависимости может быть решен за одно поколение, если мы осмелимся признать, что наша экономическая система и пропаганда создали монстра, который нуждается в самолечении», — уверен Todays Illusion.

Напомним, что передозировка фентанила стала основной причиной смерти граждан США в возрасте от 18 до 45 лет, согласно анализу данных правительства США. С 2020 по 2021 год почти 79 тысяч человек в данной возрастной категории— 37 208 в 2020 году и 41 587 в 2021 году — умерли по причине передозировки названого наркотика, сообщает организации Families Against Fentanyl со ссылкой на анализ данных. Даже от коронавируса умерло меньше. Так, с 1 января 2020 года по 15 декабря 2021 года было зарегистрировано порядка 53 тысяч смертей по причине COVID-19 среди американцев в возрасте от 18 до 49 лет, согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

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