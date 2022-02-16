Джозеф Тёрнер, , 06:07 — REGNUM



Через пограничный пункт в Северной Америке в США ежедневно проникает огромное количество транспорта, который службы пограничного контроля не всегда успевают тщательно проверить, чем и пользуются наркоторговцы.

Таможенная и пограничная службы США (CBP) досматривают менее 5% автомобилей с помощью мощных высокоэнергетических сканеров, которые могут обнаружить в глубине грузовика подозрительные места, где хранятся наркотики. Досмотр требует от водителей покидать свои машины и долго простаивать в очередях.

Поскольку смертность от передозировки наркотиков в США достигла рекордного уровня, Конгресс поручил CBP придумать, как добиться 100% сканирования прибывающих автомобилей. Теперь службы южных и северных границ Штатов готовятся к внедрению новых систем досмотра для проверки значительно большего количества грузовиков.

Пограничная служба США (сс) U.S. Customs and Border Protection

Новая техника системы досмотра будет облучать грузовые отсеки высокоэнергетическими волнами. В ведомстве обещают, что в кабинах будет проводиться более безопасный досмотр, что позволит водителям не покидать транспорт и быстрее проходить проверку.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«В Китае существует огромная проблема метамфетамина и алкоголя, это не утопия без наркотиков, которую рисует Коммунистическая партия. Как признается в статье, легализация травки уничтожила ключевой сегмент доходов картелей, так почему бы не применить то же решение к другим запрещенным веществам», — пишет roadbiker.

«Хорошо, что Конгресс требует, чтобы 100% грузовиков сканировались. Это единственный выход», — указывает anniep2.

«Прошу простить меня за мое мнение, но причина, по которой наркокартели продолжают находить хитроумные способы переправлять запрещенные наркотики через границу, проста — это старое правило спроса и предложения. Как американцы мы можем быть слишком недальновидными или просто самодовольными, чтобы признать очевидное, но именно наша тяга к запрещенным наркотикам и их широкое употребление делают жестокие картели грязно богатыми и обеспечивают бесконечный поток нелегальных наркотиков через нашу границу. Как говорится в старой поговорке, мы увидели врага, и это мы. Если, конечно, мы хотим видеть», — размышляет Cogitando.

«Молодежь знакомят с наркотиками в тот момент, когда они не имеют ни малейшего представления о том, во что они ввязываются», — отвечает anniep2.

«Как деньги попадают в картели? В статье говорится, что фентанил прячут в автомобилях, и некоторые водители не знают, что перевозят его. Кажется, что много информации отсутствует», — замечает JoyinWA.

«Наркоденьги отмываются различными способами — недвижимость, платежные карты, криптовалюты и т. д., которые регулярно меняются, но неизменным остается то, что наши банки и другие финансовые учреждения отмывают наркоденьги картелей каждый день, когда ведут свою деятельность. Во время последней большой рецессии отмывание наркоденег буквально держало их на плаву», — считает Irenapaloma26.

«Фентанил не поступал бы так свободно через границу с Мексикой, если бы торговые соглашения требовали от Мексики строгого соблюдения законов о наркотиках, а также того, чтобы инспекторы проверяли все экспортные грузовики и пломбировали их перед отправкой на север», — указывает Walt Stannard.

На границе с Мексикой Office of Representative Phil Gingrey

«Никогда не понимал стратегии подмешивания в другие наркотики сверхсмертельного фентанила. Неужели у нас так много потребителей, что убийство существующих клиентов не сокращает ваш будущий бизнес?» — задается вопросом KirkfromRI.

«А как вы думаете, легализация марихуаны НЕ приведет к увеличению числа потребителей наркотиков в этой стране?» — спрашивает thelastword.

«А в это время в Мексике убивают невинных людей, чтобы некоторые люди в США могли получить дозу…» — комментирует NeverMind.

«Во время войны в Персидском заливе на базе ВМС, на которой я работал, применялись выборочные остановки и обыски. Хотя большинство обысков оказались пустыми, было изъято несколько наркотиков, а также множество оружия и другой контрабанды. Через пару недель количество подобных изъятий сократилось до нуля. Случайные обыски работают», — рассказывает michael zeltzer.

«Извините меня конечно, но я, кажется, заметил, что легализация марихуаны в Колорадо не совсем удалась, поскольку нелицензированные дилеры продолжают процветать, занижая цены, предлагаемые лицензированными продавцами», — отмечает Cogitando.

«Мне трудно представить, что люди покупают и принимают фентанил. Это рецепт для катастрофы», — осуждает Nrkprk.

«Погоня за результатом никогда не приводила к успеху. Наш смертельный кризис зависимости может быть решен за одно поколение, если мы осмелимся признать, что наша экономическая система и пропаганда создали монстра, который нуждается в самолечении», — уверен Todays Illusion.

Напомним, что передозировка фентанила стала основной причиной смерти граждан США в возрасте от 18 до 45 лет, согласно анализу данных правительства США. С 2020 по 2021 год почти 79 тысяч человек в данной возрастной категории— 37 208 в 2020 году и 41 587 в 2021 году — умерли по причине передозировки названого наркотика, сообщает организации Families Against Fentanyl со ссылкой на анализ данных. Даже от коронавируса умерло меньше. Так, с 1 января 2020 года по 15 декабря 2021 года было зарегистрировано порядка 53 тысяч смертей по причине COVID-19 среди американцев в возрасте от 18 до 49 лет, согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).