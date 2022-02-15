Москва, 15 февраля, 2022, 23:45 — ИА Регнум. Китай в ближайшее время будет усиливать своё влияние в Туркестане, а затем и в Закавказье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай. Дракон

«Западный век, в принципе, вообще заканчивается. Сейчас выходит на первый план Китай. Потому что он предлагает новые смыслы. Мы с этим конфликтом Украины и НАТО с Россией пропустили очень важный момент. Менее месяца назад Си Цзиньпин собрал всех руководителей туркестанских республик, дал им от $ 70 млн до $ 80 млн с просьбой выстроить там огромную инфраструктуру, построить железные дороги, по которым будут проходить отнюдь не гражданские поезда, а военные. Китай планирует очень прочно засесть в этом регионе. А на следующем этапе он будет осваивать Закавказье. Китай не будет останавливаться, он не остановится ни перед чем! Сегодня Китай активно оборачивает в свою веру Латинскую Америку, он уже туда вошёл. И дальше Китай будет только набирать влияние и увеличивать свой экономический вес», — сказал эксперт.

Напомним, что 25 января состоялся виртуальный саммит, посвящённый 30-летию установлению дипломатических отношений между КНР и пятью государствами Туркестанского региона. На нём председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул «пять предложений» сотрудничества. В частности, Китай намерен предоставить туркестанским государствам $500 млн безвозмездной помощи и разработать проект транснациональной железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан.