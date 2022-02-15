Волгодонск, Ростовская область, , 23:36 — REGNUM В Ростовской области суд вынес приговор бывшему директору волгодонского «Водоканала». Мужчина признан виновным в получении крупной взятки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 15 февраля.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что с апреля 2018 года по август 2020 года руководитель муниципального предприятия регулярно получал взятки от подчинённого. В обмен сотруднику было обещано общее покровительство и повышение по службе. Общая сумма взятки составила 2,9 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела на имущество мужчины наложен арест на общую сумму 7,8 млн рублей.

Суд приговорил обвиняемого к восьми годам колонии строгого режима и штрафу.

Приговор в законную силу пока не вступил.