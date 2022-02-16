Москва, 16 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Снижение в РФ выдачи потребительских кредитов можно объяснить пятью основными факторами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил доцент департамента мировой экономики ВШЭ Эдуард Джагитян.

Долги

«Во-первых, очередное повышение ключевой ставки ЦБ РФ, следствием чего стало удорожание кредитов, включая потребительские. Во-вторых, ряд регулятивных ограничений ЦБ РФ, направленных на обеспечение финансовой стабильности, включая требования к российским банкам по снижению риска закредитованности заемщиков. Как следствие, российские банки стали более избирательно принимать решения о выдаче потребкредитов, прежде всего исходя из уровня долговой нагрузки заемщика, — сказал Джагиятн. — В-третьих, инфляционные процессы (8,4% по итогам 2021 года) — удорожание товаров и услуг, которые традиционно являются объектом потребительского кредитования. В-четвертых, повышение процентных ставок по депозитам населения в банках вслед за повышением ключевой ставки ЦБ».

Как полагает экономист, скорее всего, наблюдается тенденция перехода от активного потребления к накоплению, то есть увеличению вкладов населения в банках.

«И пятый фактор — активизация населения на российском рынке ценных бумаг из-за значительного падения их рыночной стоимости ввиду напряженной геополитической ситуации», — подытожил Джагитян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что снижение в РФ выдачи потребительских кредитов объясняется сезонным фактором.