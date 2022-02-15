Рим, , 23:35 — REGNUM 1−2 марта 2022 года два профсоюза медиков Италии намерены провести забастовку, передают национальные СМИ во вторник, 15 февраля.

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2 марта в Риме у здания министерства здравоохранения должен пройти митинг.

Врачи жалуются на невыносимые нагрузки, отсутствие необходимой поддержки со стороны государства, чрезмерный уровень бюрократизации отрасли.

Особое возмущение профсоюзов вызвал отказ сената Италии от выплаты пособий семьям медиков, погибших из-за заражения коронавирусом во время эпидемии.

В службе скорой помощи — нехватка сотрудников, кабинеты врачей общей практики закрываются один за другим, налицо «ползучая приватизация» системы здравоохранения, в такой ситуации медики рассчитывают, что граждане поддержат их протест, отметили в профсоюзах.