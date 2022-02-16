Москва, 16 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Ожидания по поводу предстоящей стабилизации цен на российском рынке жилья вполне оправданны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявила заведующая кафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Недвижимость

«За последние месяцы спрос на рынке жилой недвижимости несколько снизился, а темпы роста цен замедлились, — сказала она. — В числе основных причин такой динамики можно указать, во-первых, сокращение спроса на ипотеку, а во-вторых, рост предложения. В 2021 году было построено 90 млн кв. м жилья против 80,5 в 2020-м, — сказал она. — Поэтому ожидания по стабилизации цен вполне оправданны. Если не будет серьезных изменений в экономике, можно надеяться на их дальнейшее замедление. При этом первичный рынок обгонит вторичный».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что спрос на недвижимость в РФ снова начнет расти в середине 2023 года.