Москва, 16 февраля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Продовольственная инфляция в России стабилизуется в ближайшие два месяца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал данные Банка России о том, что продовольственная инфляция в РФ в январе 2021 превысила 11%.

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«На показатели продовольственной инфляции января 2022 года влияет целый комплекс факторов, — сказал Засько. — Во-первых, фактор ослабления рубля и удорожания импортной продовольственной продукции, косвенно подстегивающей и рост цен на российскую. Во-вторых, фактор сезонности, имеющий немаловажное значение именно в сегменте продовольственного обеспечения. В-третьих, в разрезе отдельных групп продовольственной продукции идет наверстывание цен, ранее сдерживаемых административными мерами. И конечно, в основе развития продовольственной инфляции лежат отголоски удорожания в 2021 году как процесса производства продовольствия, так и услуг по доставке до прилавка и розничной торговли».

По мнению Засько, в ближайшие два месяца продовольственная инфляция стабилизируется в силу ожидания потенциальной стабилизации рубля, равно как и стабилизации затрат операторов продовольственного рынка.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в РФ январь назвали самым проинфляционным месяцем.