Приштина, , 23:34 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 14 февраля, в день святого Валентина, зарегистрировала в ЦИК свой и избирательный список «Дерзай» в качестве политической партии.

Глава Косово Вьоса Османи с мужем Vetevendosje.org

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, помимо самой Османи, видной представительницей партии стала глава МИД Косово Доника Гервала.

Своей задачей партия «Дерзай» видит защиту и представление интересов либерально ориентированной части населения. Ранее на подобную роль претендовала и ныне продолжающая существовать Демократическая лига Косово, видной представительницей которой была Вьоса Османи. Но затем она вышла из партии, уведя из нее часть электората, и поддержала нынешнего премьер-министра Косово и лидера «Движения за самоопределение» социал-демократа Альбина Курти.

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