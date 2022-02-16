Москва, 16 февраля, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Ни правительству РФ, ни Банку России не нужно, чтобы продажи новостроек остановились, так как это усилит кризисные явления в экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил профессор департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Сергей Ануреев. Так он прокомментировал высказывание зампреда Сбербанка Анатолия Попова, который спрогнозировал стабилизацию цен на недвижимость в РФ в 2022 году.

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«Данные аналитического портала ФНС за 2021 год показывают рост зарплат примерно на 20% в коммерческих секторах экономики и на 10−15% в бюджетных секторах. Это примерно адекватно увеличению цен на недвижимость в прошлом году, — сказал Ануреев. — В США и Западной Европе цены на недвижимость примерно удваивались в каждое из последних пяти десятилетий, за исключением 2010-х годов».

Как подчеркнул экономист, правительству и ЦБ РФ совсем не нужна остановка продаж новостроек, что усилит кризисные явления в экономике к 2024 году.

«В ряде интервью руководителей Банка России и Сбербанка говорилось о временном повышении процентных ставок, что позволит восстановить накопления и спрос на недвижимость, который вернется на рынок в середине 2023 года на волне понижения ставок, — сказал Ануреев. — Если же высокая инфляция продолжится и оснований для понижения процентных ставок не будет, то и номинальные зарплаты будут расти ускоренными темпами с восстановлением покупок недвижимости даже на высоких ставках по ипотеке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Попов заявил, что низкая обеспеченность граждан России жильем остается одним из драйверов роста отрасли.