Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2022, 23:28 — ИА Регнум. В Ростовской области организована доследственная проверка по факту избиения 10-летнего ребёнка матерью, состоящей на учете у врача-психиатра. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 15 февраля.

Sledcom.ru Следственный комитет

Проверка коснётся не только самого инцидента, но и деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними и семьями, находящимися в так называемой «группе риска».

В ходе проверки «будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики», уточнили в ведомстве.