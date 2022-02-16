Москва, 16 февраля, 2022, 09:01 — ИА Регнум. То, что в РФ отметили снижение объема выдачи потребительских кредитов, в числе прочего объясняется сезонным фактором. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, президент института развития и адаптации законодательства, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

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«Во-первых, это снижение именно в сегменте потребительских кредитов связано с сезоном. Сезон новогодних подарков прошел. Люди потратились в декабре. Во-вторых, на спрос давит рост цен на товары и рост процентной ставки. В-третьих, в 2020—2021 годы население и так рекордно нагрузилось кредитами. Поэтому люди стараются не брать новые, — сказал он. — Как следствие, рост кредитования замедляется. Теперь нас ждёт очевидное замедление спроса на все от еды до квартир. Так что это поможет снизить и инфляционные ожидания».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России потребительское поведение населения стало более разумным и запланированным.