Санкт-Петербург, 15 февраля, 2022, 23:26 — ИА Регнум. 17 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» «Зенит» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2021/22 примет испанский «Бетис». На матче будет работать бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.

Логотип «Зенита»

В роли ассистентов главного судьи выступят Бенжамин Паже и Орельен Друэ. Резервный арбитр — Жереми Пиньяр. За систему видеоповторов VAR будет отвечать Бенуа Мийо.

Ранее «Зенит» и «Бетис» играли меж собой лишь однажды. 9 февраля 2015 года «сине-бело-голубые» разгромили испанский клуб со счетом 3:0 в рамках товарищеской встречи. Забитыми мячами в том поединке отметились Халк (48', 53') и Александр Рязанцев (85').

В параллельных матчах 1/16 финала еврокубка между собой сыграют «Наполи» и «Барселона», «Боруссия» и «Глазго Рейнджерс», «Шериф» и «Брага», «Аталанта» и «Олимпиакос», «Ред Булл Лейпциг» и «Реал Сосьедад», «Порту» и «Лацио», «Севилья» и «Динамо».