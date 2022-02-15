Рим, , 23:26 — REGNUM Госдолг Италии к 31 декабря 2021 году достиг отметки в 2,678 трлн евро, сообщили в Центробанке страны во вторник, 15 февраля.

Евро moritz320

За год показатель вырос на 104,9 млрд евро. Госдолг Италии составляет около 155% ВВП страны.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. В апреле 2021 года Италия подала заявку на получение «восстановительных» грантов и кредитов ЕС, она была утверждена летом 2021 года. Средства (191 млрд евро, в том числе 122 млрд евро кредитов) должны поступать частями до 2026 года включительно. В 2021 году восстановительный рост ВВП составил 6,5%.