Мурманск, , 23:23 — REGNUM В 2021 году в Мурманской области предприятия аквакультуры вырастили 71,6 тыс. тонн продукции, что на 19 тыс. тонн больше показателя предыдущего года, сообщили в областном правительстве.

Рыбное хозяйство. «Русское море — аквакультура» Russaquaculture.ru

«Основная доля выращенной рыбы приходится на организации марикультуры — 69,5 тыс. тонн. Это рекордный показатель за всю историю развития аквакультуры в регионе», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что Мурманская область по объёму выращивания объектов товарной аквакультуры является одним из лидеров в Российской Федерации — на долю региона приходится около 20% общего объема.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области откроют форелевое хозяйство мощностью 400 тонн в год.