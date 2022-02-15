Каменский район, Ростовская область, , 23:19 — REGNUM В Каменском районе Ростовской области в результате тройного ДТП с грузовиком один человек погиб, второй получил травмы и был госпитализирован. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 15 февраля.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент случился примерно в 16:50 мск на трассе Волгоград — Каменск. Водитель Daewoo Lanos, по предварительной информации, обгоняя ВАЗ 2110, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным DAF с полуприцепом. От удара Daewoo Lanos отбросило, и автомобиль столкнулся с ВАЗ 2110.

В результате ДТП на месте погибла пассажирка Daewoo Lanos. Ещё один пассажир Daewoo Lanos получил травмы и был доставлен в больницу.

Полицейские выясняют обстоятельства случившегося.