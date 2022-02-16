Тирана, , 04:36 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi опубликовало материал, посвященный трудовой миграции в Албанию. Неквалифицированные работники из Индии, Непала и Бангладеша приезжают в провинциальные албанские города в поисках заработка.

Главные герои фильма «Паразиты» Цитата из к/ф «Паразиты». реж. Пон Чжун-хо. 2019. Корея Южная

Так, индиец Адмир Буйлар уже два месяца работает на фабрике по производству ковшей для экскаваторов в албанском городе Леж. Ковши затем экспортируются в Италию. В день мужчина получает за свой труд 12 долларов. Компания обеспечивает ему жилье, разрешение на проживание и законный трудовой контракт.

В марте 2021 года в Албанию прибыли 8573 неквалифицированных работника из Азии. Их привлекают новые, облегченные условия для получения трудового разрешения на пребывание на территории страны. Эмигранты выражают довольство условиями труда в Албании и намереваются вывезти в страну свои семьи.

Напомним, год назад премьер-министр Албании Эди Рама обвинил соотечественников в лени и паразитизме.

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