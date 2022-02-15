Элиста, , 23:12 — REGNUM В Калмыкии сегодня, 15 февраля, поздравили со 100-летием участника Сталинградской и Курской битв Тимофея Яковлевича Кутыгина. Глава республики Бату Хасиков навестил фронтовика в больнице.

Тимофей Яковлевич Кутыгин Glava.region08.ru

«Тимофей Яковлевич принимал участие в боях на Дону, в Сталинградской битве. В 810-м артиллерийском полку 270-й стрелковой дивизии сражался в Курской битве. Освобождал Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Польшу. Воевал в Германии», — написал Хасиков в Instagram.

Согласно записи на сайте «Память народа», родился Тимофей Яковлевич в селе Величаевка Ставропольского края. На фронт был призван 20 марта 1941 года. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, Красного Знамени.

Тимофей Кутыгин дважды награждён медалью «За отвагу». В Смоленской области «под огнём противника командир орудия Тимофей Кутыгин уничтожил четыре ручных пулемёта, два отдельных миномёта, два блиндажа и до взвода пехоты». В Курской области 25 июля 1943 года, действуя в составе батареи, «огнём своего орудия уничтожил одну пулемётную точку, две автомашины с войсками и грузами, рассеял и частично уничтожил до двух рот пехоты противника и подавил огонь одной миномётной батареи».

После войны Тимофей Кутыгин работал в Артезианской дистанции путей, затем возглавил Калмыцкое управление Госхлебинспекции.

«Наши врачи прилагают все усилия для его скорейшего выздоровления. Желаю Тимофею Яковлевичу крепкого здоровья. Надеюсь, в ближайшее время он вернётся домой в круг родных и близких», — пожелал глава Калмыкии участнику Великой Отечественной войны.