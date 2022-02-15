Москва, 15 февраля, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Русские находятся в России в дискриминируемом положении, поэтому национальные диаспоры ведут себя всё более нагло по отношению к русскому населению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

noviceromano Киргизия

«Заявление киргизского чиновника имеет под собой основания. Русские находятся в России в положении дискриминируемого большинства. Это идет еще со времен большевистской революции, когда Ленин призвал поставить русских в ущемленное положение по сравнению с национальными меньшинствами», — заявил эксперт.

По мнению политолога, с тех пор любые попытки русских защищать свои национальные права объявлялись проявлением «великодержавного шовинизма» и жестоко карались. «Эта политика осуществляется и по сей день. Поэтому в любых бытовых национальных конфликтах с участием русских власть, как правило, оказывается на стороне национальных меньшинств», — сказал Александров.

Именно эти процессы привели к тому, что национальные диаспоры в России «распоясались и ведут себя всё более вызывающе» по отношению к русскому населению, пояснил эксперт.

«Русские, в свою очередь, не решаются давать такому поведению достойный отпор, так как опасаются репрессий со стороны властей. Изменить эту ситуацию может только одно — решительный разрыв российского руководства с большевистской традицией дискриминации русского большинства», — заключил Александров.

Напомним, что киргизский комик и советник постпреда президента Киргизии в Чуйской области Бороночу Кудайбергенов заявил в интервью газете «Жаны Ордо», что в РФ теперь «русские стали бояться киргизов».