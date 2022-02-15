Манчестер, Великобритания, 15 февраля, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, смог бы он остаться на своем посту еще на десять или пятнадцать лет.

Thomas Rodenbücher Хосеп Гвардиола

«Не собираюсь становиться сэром Алексом Фергюсоном, не волнуйтесь. Полтора года — большой срок в футболе, наша гармония помогает: из 20 последних матчей мы выиграли 18 и проиграл один «Ред Булл Лейпцигу», когда нам ничего не было нужно. Я знаю своих ребят. Иногда они разочаровываются, потому что не получают игровое время, но в остальном они не могут быть недовольны. У них есть все: физиотерапевты, спортивная науки. Все готовы им помочь», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

После 25-ти туров Английской Премьер-лиги 2021/22 «Манчестер Сити», одержав двадцать побед и набрав 63 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 1 февраля 2016 года после подписания трехлетнего контракта, по которому испанский специалист получал 20 миллионов евро.