Архангельск, 15 февраля, 2022, 23:05 — ИА Регнум. В 2021 году в Архангельской области оборот розничной торговли составил 311 958,9 млн рублей, что на 2,5% больше, чем за 2020 год, сообщает Архстат.

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«Оборот розничной торговли сформирован на 44,5% за счет организаций, не относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, на 30% — индивидуальных предпринимателей, реализующих товары вне рынка и ярмарки, на 22,7% — малых предприятий, на 2,4% — субъектов среднего предпринимательства и на 0,4% — за счет розничных рынков и ярмарок. Организациями общественного питания в 2021 году реализовано продукции на 16 468,5 млн рублей, что на 14,9% больше, чем в 2020 году», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области статус самозанятых получили почти 14 тысяч человек.