Лондон, 15 февраля 2022, 23:03 — REGNUM Британская рок-группа Foals обрушилась на нынешнее правительство консерваторов Великобритании, наносящее, по их мнению, ущерб стране. Об этом 15 февраля сообщил портал NME.

Вокалист Foals Яннис Филиппакис
Вокалист Foals Яннис Филиппакис
NME

Группа беседовала с порталом NME, чтобы представить свой будущий седьмой альбом Life Is Yours. Отвергнув свои предыдущий альбом Everything Not Saved Will Be Lost и пандемию, трио из Оксфорда стремилось сделать новую пластинку. «Мы думали о вечеринках, клубных ночах и пьянствах в автобусе в два часа ночи», — сказал фронтмен Яннис Филиппакис в интервью NME. «Все это: волнение перед выходом, встреча с друзьями, дикая несдержанность. Куда мы идем? Это все те юношеские излишества, связанные с выходом в свет».

Однако фронтмен сказал, что не будет приветствовать использование альбома в качестве саундтрека к вечеринкам на Даунинг-стрит. «Единственная партия, для которой эта пластинка не предназначена, — это партия Тори», — сказал он, имея в виду продолжающийся скандал вокруг расследования Сью Грей о вечеринках, которые проводились в здании офиса и резиденции премьер-министра Бориса Джонсона во время локдауна. «Это позорно, абсолютно позорно».

Филиппакис также поделился мнением о нынешнем правительстве: «Если они не уйдут, тогда нужно будет задать очень серьезные вопросы о перспективах всей страны. Нас удивил Брексит, нас удивила практика голосования, и было много случаев, когда жизнь в этой стране в некоторых отношениях разочаровывала, но нужно надеяться, что мы поступим правильно».

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