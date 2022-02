Лондон, , 23:03 — REGNUM Британская рок-группа Foals обрушилась на нынешнее правительство консерваторов Великобритании, наносящее, по их мнению, ущерб стране. Об этом 15 февраля сообщил портал NME.

Вокалист Foals Яннис Филиппакис NME

Группа беседовала с порталом NME, чтобы представить свой будущий седьмой альбом Life Is Yours. Отвергнув свои предыдущий альбом Everything Not Saved Will Be Lost и пандемию, трио из Оксфорда стремилось сделать новую пластинку. «Мы думали о вечеринках, клубных ночах и пьянствах в автобусе в два часа ночи», — сказал фронтмен Яннис Филиппакис в интервью NME. «Все это: волнение перед выходом, встреча с друзьями, дикая несдержанность. Куда мы идем? Это все те юношеские излишества, связанные с выходом в свет».

Однако фронтмен сказал, что не будет приветствовать использование альбома в качестве саундтрека к вечеринкам на Даунинг-стрит. «Единственная партия, для которой эта пластинка не предназначена, — это партия Тори», — сказал он, имея в виду продолжающийся скандал вокруг расследования Сью Грей о вечеринках, которые проводились в здании офиса и резиденции премьер-министра Бориса Джонсона во время локдауна. «Это позорно, абсолютно позорно».

Филиппакис также поделился мнением о нынешнем правительстве: «Если они не уйдут, тогда нужно будет задать очень серьезные вопросы о перспективах всей страны. Нас удивил Брексит, нас удивила практика голосования, и было много случаев, когда жизнь в этой стране в некоторых отношениях разочаровывала, но нужно надеяться, что мы поступим правильно».

Читайте ранее в этом сюжете: Группа Foals представила новый клип, снятый на Украине