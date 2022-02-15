Феризай, , 23:10 — REGNUM В Косово 15 февраля за ночь полностью сгорел супермаркет Viva Fresh Store в городе Феризай. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Пожар 34.mchs.gov.ru

В интернете распространились видео пожара, снятые с воздуха дронами. Пожарные и полиция немедленно прибыли на место происшествия, о раненых и погибших не сообщается. Тем не менее, материальный ущерб для владельцев объекта колоссален.

Пожар был особо опасен из-за близости АЗС. Глава пожарной службы Феризая заявил, что некоторые пожарные прибыли на место происшествия прямо из дома вне дежурства.

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