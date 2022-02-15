Сербия, 15 февраля, 2022, 23:10 — ИА Регнум. В Косово 15 февраля за ночь полностью сгорел супермаркет Viva Fresh Store в городе Феризай. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

34.mchs.gov.ru Пожар

В интернете распространились видео пожара, снятые с воздуха дронами. Пожарные и полиция немедленно прибыли на место происшествия, о раненых и погибших не сообщается. Тем не менее, материальный ущерб для владельцев объекта колоссален.

Пожар был особо опасен из-за близости АЗС. Глава пожарной службы Феризая заявил, что некоторые пожарные прибыли на место происшествия прямо из дома вне дежурства.