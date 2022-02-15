Нижний Новгород, , 23:00 — REGNUM Выставка фотографий «Все для фронта, все для Победы!» открылась в парке Победы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает мэрия столицы Приволжья сегодня, 15 февраля.

Нижний Новгород

Экспозиция повествует об огромном вкладе горьковчан в Победу в Великой Отечественной войне. Она о тех нижегородцах, кто трудился на заводах и воевал на фронте.

Посетителей фотовыставки ждёт коллекция черно-белых фотографий с мест дислокации частей и по прибытию домой. Авторы работ — нижегородцы-фронтовики.

По словам заместителя директора парка Семена Говорухина, дата открытия выставки была выбрана неслучайно.

«12 февраля — это единый День совместных действий в популяризации и вкладе тружеников тыла в Победу в Великой Отечественной войне. Также дата открытия выставки приурочена ко Дню движения тысячников», — пояснил он.