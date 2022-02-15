Вашингтон, 15 февраля, 2022, 22:58 — ИА Регнум. США являются партнером Сербии в укреплении экономических связей, в области безопасности и энергетической диверсификации. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в поздравлении, направленном сербскому руководству по случаю 15 Дня государственности 15 февраля.

(сс) U.S. Department of State Энтони Блинкен

«Мы поддерживаем Сербию в достижении ее цели — европейской интеграции. Также поддерживаем всеобъемлющую нормализацию отношений, направленную на взаимное признание между Сербией и Косово, что укрепило бы безопасность и стабильность региона», — говорится в поздравлении Блинкена, опубликованном на сайте Госдепа США.

Напомним, что ранее министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович заявила о том, что Сербия и США намерены развивать политическое и экономическое сотрудничество, особенно в области инвестиций и строительства инфраструктуры.