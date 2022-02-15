Манчестер, Великобритания, 15 февраля, 2022, 22:50 — ИА Регнум. Как сообщает издание Goal, 33-летний сербский опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич может покинуть английский клуб ближайшим летом.

«Манчестер Юнайтед»

Матич выступает за «красных дьяволов» с 31 июля 2017 года после перехода из лондонского «Челси» за 44,7 миллиона евро. Текущее соглашение сербского футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает Матича в 6 миллионов евро.

В текущем сезоне Неманья Матич принял участие в двадцати матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами и получил три желтые карточки.