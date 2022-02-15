Москва, 15 февраля, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Приезжие из Киргизии активно осваивают Россию, создавая при этом закрытые сообщества. Об этом 15 февраля заявил ИА REGNUM российский политологПётр Оградов.

PavelD Киргизия

«К сожалению, помимо того, что каждый шестой гражданин Киргизии работает в РФ, они здесь, в РФ, образуют закрытые сообщества, которые принято называть «Киргиз-Таун». В него входят и кафе, и клубы единоборств, врачебные и адвокатские кабинеты, и много чего другого», — отметил Оградов.

Напомним, что киргизский комик Борончу Кудайбергенов заявил в интервью газете «Жаны Ордо» о том, что ему кажется, «будто русских в Москве не осталось», и что русские «боятся киргизов».