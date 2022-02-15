Ростов-на-Дону, 15 февраля, 2022, 22:47 — ИА Регнум. На зимнем сборе в Испании футбольный клуб «Ростов» уверенно победил «Мольде» (Норвегия). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 15 февраля.

Vk.com/fcrostov Болельщики ФК «Ростов»

На 25-й минуте мяч в ворота соперников отправил форвард «Ростова» Дмитрий Полоз. На 57-й минуте точным ударом отметился нападающий жёлто-синих Али Соу. Счёт контрольного матча — 2:0 в пользу подопечных Виталия Кафанова.

ИА REGNUM сообщало, что «Мольде» — четырёхкратный чемпион Норвегии, четырёхкратный обладатель Кубка Норвегии.