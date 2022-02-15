Токио, 15 февраля, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Британская экспериментальная инди-рок группа The 1975 объявила о своем возвращении к концертам, анонсировав свое участие в качестве хедлайнеров на японском фестивале Summer Sonic 2022 в августе. Об этом 15 февраля NME.

NME The 1975

Эти концерты станут первыми живыми выступлениями группы с момента их выступления в Дублине в марте 2020 года.

https://www.instagram.com/p/CZ-25oxBilx/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, The 1975 намекнули на выпуск новой музыки, стерев свои аккаунты в социальных сетях.