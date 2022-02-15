Манчестер, Великобритания, 15 февраля, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Сегодня, 15 февраля, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в матче восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 сыграет с «Брайтоном». Игра начнется в 23:15 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Харри Магуайр, Диогу Далот, Рафаэл Варан, Люк Шоу, Фред, Скотт Мактоминай, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Энтони Эланга, Криштиану Роналду.

«Брайтон»: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Адам Уэбстер, Люис Данк, Жоэль Вельтман, Ив Бисума, Алексис МакАллистер, Паскаль Гросс, Якуб Модер, Нил Мопе, Леандро Троссард.

«Манчестер Юнайтед», одержав одиннадцать побед и набрав 40 очков, занимает пятую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Брайтон» с 33-мя очками располагается четырьмя строчками ниже.

Бригада арбитров: Питер Бенкс | Ник Дэвис | Николас Хортон | Кевин Френд | Джарред Джиллетт.