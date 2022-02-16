16 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 06:08 — REGNUM Спорящие по многим вопросам американцы всех возрастов согласны в одном: по результатам опроса, проведенного Washington Post-Schar School, граждане США не доверяют социальным сетям, а целевую рекламу считают слишком навязчивой. Многие американцы пользуются социальными сетями, но 64% указывают, что правительство должно сделать больше для отслеживания действий крупных технологических гигантов. В ноябрьском опросе приняли участие 1122 совершеннолетних гражданина со всей страны. Согласно результатам опроса, 72% интернет-пользователей совсем не доверяют Facebook в вопросе обращения с их личной информацией. Примерно 6 из 10 не доверяют TikTok и Instagram, а незначительное большинство не доверяют WhatsApp и YouTube. Google, Apple и Microsoft получили смешанные оценки, в то время как Amazon пользуется поддержкой 53% (основателю Amazon Джеффу Безосу принадлежит газета The Washington Post). При этом всего 10% считают, что Facebook положительно влияет на общество, 56% уверены в негативном влиянии соцсети, а 33% воздерживаются от комментариев.

Социальные сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Вы не доверяете, но хотите использовать их. И это бесплатно. Добро пожаловать в Эру бесплатного сыра…» — пишет Carlos Jumior.

«Ваша конфиденциальность подвергается риску не только в случае с «бесплатным» сыром. Продукты и услуги, за которые вы дорого заплатили, например, сотовый телефон, компьютер, автомобиль, кредитные карты, телефон или интернет-провайдеры… После регистрации вы оказываетесь во власти этих компаний. Киберпреступники, отечественные или иностранные правительства, правоохранительные и шпионские агентства изучают наши данные», — указывает idealosticcab.

Интернет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Похоже, становится все труднее общаться с компаниями, не заходя в их социальные сети», — отмечает Elphis.

«Люди не знают внутренних механизмов, но интуитивно понимают, что для социальных медиа ОНИ — это продукт, который продается рекламодателям», — отвечает Vizitei.

«Я по глупости поделился всей своей личной и финансовой информацией в Instagram, Facebook и TikTok, и теперь я требую, чтобы правительство что-то сделало с этим безобразием», — иронизирует creeus.

«Я никогда не делился своей правдивой информацией ни с какими социальными платформами. Они злоупотребляют честными людьми», — отвечает Wal Pernel.

«Эти сайты социальных сетей угадали правильно. Их продукт вызывал настолько сильное привыкание, что пользователи подписывались, не читая соглашения о конфиденциальности и безопасности. Мафия информационной эпохи. Подайте массовые коллективные иски против компаний, которые купили наши данные. Люди обвиняют всех, кроме тех, кто управляет компаниями социальных сетей, в том, что мы потеряли приватность. Мы сами виноваты в этом, но, как и любой другой наркоман, мы были введены в заблуждение с самого начала, и кто-то должен за это заплатить», — размышляет wanderingtheUSA.

«Американцы не доверяют Facebook, TikTok и Instagram свои данные, показал опрос. Тем не менее более половины Америки читает новости именно там», — подчеркивает AnotherTom.

Facebook Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Социальные сети — чума нашего времени», — считает DudeLebowski.

«Не слишком радуйтесь результатам опроса. В темные времена все ненавидели телефонную компанию (см. фильм «Аналитик президента», чтобы посмотреть на это с забавной стороны), но, похоже, это ни на что не повлияло», — вспоминает Dogfishy.

«Давно назрела необходимость в сильных законах о защите частной жизни. Нет никакого обоснования для подавляющего большинства частной информации, которую собирают компании. Нам нужна надежная защита частной жизни, и она нужна нам сейчас. Мы должны были получить ее десятилетия назад», — подчеркивает WWWSSS.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября, подчинившись требованиям властей Сингапура, Facebook добровольно пометила публикацию гражданина Австралии и владельца страницы Times Times Алекса Тана как содержащую «ложную информацию». Запись содержала данные о якобы фальсификации на выборах и аресте предполагаемого информатора, который сообщил о нарушении.