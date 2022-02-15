Москва, , 22:57 — REGNUM Великобритания пытается вернуть своё былое внешнеполитическое влияние. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Цвета британского флага Dion Hinchcliffe

«Великобритания уже упустила свой шанс во внешней политике. Они передали эстафету эстафету США, и сейчас у Великобритании жуткие фантомные боли. И они страшно хотят реванша. И они готовы запустить свои клешни туда, где их не ждут. А их никто уже не ждёт. В Закавказье уже сильны позиции Турции, России, Ирана. Шанс уже упущен», — сказал эксперт.

Политолог считает, что Великобритания допустила существенную ошибку, выйдя из Европейского союза. Это шаг её сильно ослабил. На его взгляд, Британия является «сбитым лётчиком» и доживает последние годы.