16 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter признание руководством Лондонской полиции наличия проблемы с расизмом и дискриминацией в правоохранительных органах.

Джейн Спай, , 06:10 — REGNUM Заместитель главы лондонской полиции Бас Джавид признал, что расизм является одной из основных проблем, существующих в организации на данный момент.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для расизма нет места в полиции, особенно в столичной полиции. Мы это донесли до наших людей, кто-либо работающий на нас и демонстрирующий какое-либо расистское или дискриминационное поведение, будет убран из организации», — заявил Джавид в интервью BBC.

Он также добавил, что хотел бы видеть столичную полицию как организацию, в которой люди чувствуют себя комфортно, обращаясь за помощью, зная, что эффективная помощь будет оказана.

Некоторые пользователи отметили, что расизм свойственен не только столичной полиции, но и службам полиции в других районах, а также британской армии.

Полиция Лондона Callum Darragh

«Мы все это знаем. Как бывший солдат могу сказать, что армия такая же. Вообще в обществе много таких людей», — рассказал @MLogops.

Ряд комментаторов написал, что расизм это не единственная проблема столичной полиции. Они считают, что дискриминация заложена в фундаменте организации, и ее никак не искоренить.

«Лондонская полиция всегда была такая, исключения могут быть разве что в маленьких подразделениях. И она не поменяется, как не может поменяться человек, так не могут и поменяться некоторые вещи в полиции. Расизм. Коррупция. Гомофобия. Можно перечислять бесконечно. В столичной полиции есть всё», — написала @AndreaB97951440.

Многие пользователи считают, что проблема не столько в полиции, сколько в обществе в целом. По их мнению, уровень культуры в полиции соответствует общему уровню культуры в стране, а полицейских-расистов ничего не отличает от расистов в любой другой профессии.

«Люди получают такую полицейскую службу, которая отражает состояние общества, в котором они живут», — объяснил @RBernaschina.

«Полицейских набирают из общества. Может это должно нам что-то сказать…» — прокомментировал @blueshark55.

«Расисты есть везде, почему так удивительно то, что полицейских обвиняют в расизме?» — спросил @stoptweetingdon.

«Члены общества всех классов и всех профессий без сомнения расисты, почему вы ожидаете другого поведения от полицейских? Мы все люди, мы оцениваем людей, которых мы встречаем. Среди представителей любой расы есть плохие и хорошие!» — написал @RFredrick1949.

«Другими словами, вода мокрая», — сравнил @FlorenceLilian.

Ряд пользователей отметил, что в обществе всегда были расисты, женоненавистники и гомофобы, однако в усугублении ситуации, по их мнению, стоит винить консервативное правительство и политиков, которые призывают быть толерантными, акцентируя внимание на людях с так называемыми защищенными характеристиками.

Защищенные характеристики — базовые основания, по которым запрещается дискриминация в соответствии с Актом о равенстве 2010 года.

«Это отражение общества, и не важно, белый ты или не белый. Попытка искоренить расизм — это занятие для дураков. Это все происходит после десятилетий политкорректности и кучи навязанных социополитических инициатив», — прокомментировал @earthbulb70.

«Бас Джавид должен спросить у Саджида Джавида (министр здравоохранения Великобритании, брат — прим. Д.С.) и его друзей в группе Пфеффель Стаффеля (премьер-министра Бориса Джонсона — прим. Д.С.), зачем консерваторы установили стандарты расизма!» — написала @denista25493110.

Саджид Джавид © Foreign and Commonwealth Office

В комментариях уверены, что причиной для процветания дискриминации и расизма в столичной полиции является слишком большое количество сотрудников и отсутствие управления над ними.

«В столичной полиции трудоустроено около 31 тысячи офицеров и еще 12 тысяч персонала. Это численность населения небольшого города! С такими цифрами, к сожалению, неизбежно наличие тех, кто не заслуживает там работать. С другой стороны, большинство из работников честные и трудолюбивые люди», — написала @bevmitchell2801.

Среди согласившихся с этой позицией есть те, кто предложили поменять политику устройства на работу в полицию и условия отбора в правоохранительные органы.

«Отличие в том, что в небольшом городе невозможно контролировать, кто туда приезжает, как и невозможно оттуда выгнать людей. В столичной полиции должны быть стандарты повыше, нельзя допускать к работе кого-угодно и разрешать им себя вести так, как они того хотят», — ответил @stevieinselby.

«В организации с количеством сотрудников более 40 тысяч бывают разные люди, и плохие, и хорошие. Важно то, как вы с ними справляетесь, если они непригодны к службе. И пересмотрите уже свою политику отбора, и прекратите способствовать дискриминации, играя в разнообразие», — отметил @JohnWardell16.

Напомним, глава лондонской полиции Крессида Дик подала в отставку после того, как мэр Лондона Садик Хан выразил неуверенность в ней и ее управлении, особенно в период культурных изменений.

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