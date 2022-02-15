Лос-Анджелес, США, , 22:33 — REGNUM Американский хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар и несколько специальных гостей обсудили его альбом 2015 года To Pimp A Butterfly в новой серии подкастов из пяти эпизодов. Об этом 15 февраля рассказал портал NME.

Кендрик Ламар на Супербоуле NME

Big Hit Show — это серия подкастов, которую ведет журналист Алекс Паппадемас. Каждая глава, выходящая раз в квартал, посвящена отдельному «дико успешному произведению поп-культуры, настолько большому, что оно изменило мир».

https://twitter.com/spotifypodcasts/status/1493033364042903552

В коротком трейлере подкаста представлены фрагменты с высказываниями композитора Джорджа Клинтона и певицей Rapsody — они оба принимали участие в записи альбома Кендрика. В клипе также представлен отрезок с главным героем главы Кендриком Ламар. «Возвращаясь к этому альбому, я рассказал о том, какие эмоции он вызвал, и говорил им: «Йоу, это нечто большее, чем Комптон и то, откуда мы родом», — говорит Ламар.

В аудио-трейлере на Spotify Пападемас представил серию подкаста со словами: «Когда ваш прорывной альбом убеждает всех в том, что вы лучший рэпер на свете, что вы делаете дальше? Если вы Кендрик Ламар — вы создаете To Pimp A Butterfly».

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