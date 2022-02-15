Москва, 15 февраля, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Заявление киргизского комика и советника постпреда Киргизии является неприкрытым хамством. Об этом 15 февраля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

«Заявление популярного киргизского комика Борончу Кудайбергенова, который является также советником постпреда президента Киргизии в Чуйской области, является неприкрытым хамством и наглостью, которые сочетаются с бахвальством. Этому деятелю следует запретить въезд в Россию и арестовать его счета здесь (если таковые имеются). Фактически он с гордостью заявил о «киргизской оккупации» Москвы», — заявил эксперт.

По мнению политолога, позитивным моментом этого заявления является то, что Борончу Кудайбергенов ясно указал на болевые точки, которые необходимо выжигать калёным железом.

«Никаких гетто, никаких заведений «для своих» за пределами посольства Киргизии в Москве быть не должно. Само собой, такие заявления только ухудшат отношение к киргизам со стороны коренного населения», — заключил Трухачёв.

Напомним, что киргизский комик Борончу Кудайбергенов заявил о том, что сейчас в России наступило время, когда «русские стали бояться киргизов».