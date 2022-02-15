Лиссабон, , 22:22 — REGNUM Сегодня, 15 февраля, лиссабонский «Спортинг» в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 примет «Манчестер Сити». Игра начнется в 23:00 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Спортинг»: Антонио Адан, Себастьян Коатеш, Гонсалу Инасиу, Рикарду Эсгаю, Матеус Рейс де Лима, Жоау Пальинья, Педро Порро, Паулиньо, Пабло Сарабия, Педру Гонсалвеш.

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Джон Стоунс, Рубен Диаш, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Кевин де Брёйне, Родри, Бернарду Силва, Рияд Марез, Рахим Стерлинг, Филип Фоден.

В последний раз «Спортинг» и «Манчестер Сити» играли между собой 15 марта 2012 года в рамках 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2011/12. Та встреча завершилась волевой победой «горожан» со счетом 3:2, однако английский клуб не смог пройти дальше из-за двух выездных голов португальской команды.