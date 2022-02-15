Москва, , 22:22 — REGNUM Рост мигрантофобии — это реальность российского социума. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В российском обществе высокий уровень социально-экономического расслоения, а у государства дефицит эффективных стратегий адаптации мигрантов. Все это влияет на напряжение вокруг мигрантов. Недавний опрос ФОМ показал, например, что рост мигрантофобии — это реальность российского социума.

Дмитрий Михайличенко Но крупный бизнес продолжает, вопреки общественному мнению, педалировать тему с мигрантами. Отсюда и миграционная амнистия. Что же касается высказываний в Центральной Азии, то там русофобия была, есть и будет. Это целый пласт общественных настроений, с которыми работают националисты и демагоги. Ничего нового тут нет. Это инвариантный фактор на ближайшие годы. Тем более, далеко не все мигранты в восторге от России. Многие хотят заработать и уехать на родину жить достойно. По местным меркам».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, популярный киргизский комик,советник постпреда президента РФ в Чуйской области Борончу Кудайбергенов считает, что в России киргизы стали столь многочисленны, что пугают местное население, и «русские сами боятся киргизов». Стоит отметить, что объем денежных переводов, поступивших в Киргизию от трудовых мигрантов за 2021 год, оказался рекордным.

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