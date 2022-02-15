Вашингтон, 15 февраля, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Компания Walt Disney создала новую должность куратора по развитию метавселенной, сообщает 15 февраля Reuters со ссылкой на главного исполнительного директора компании Боба Чапека.

Walt Disney

Должность получил Майк Уайт, являющийся руководителем группы по социальным сетям и развлечениям. Он будет ответственным за создание историй для нового поколения, помогая предсказывать, как потребители воспримут новую метаверсию Disney.

В ноябре прошлого года Чапек объявил, что Disney собирается внести изменения в имидж, создав метавселенную, которая, по его словам, позволит усовершенствовать повествование, объединяя физический и цифровой мир. Метавселенная стала одним из стратегических приоритетов компании.

Ранее создатель Facebook Марк Цукерберг рассказал о планах компании на будущее. В его представлении, бизнес грядущих десятилетий будет завязан не на рекламе, которая пока приносит компании главный доход, и не на приросте количества пользователей социальных сетей, которых уже превышает три миллиона ежемесячно. Вместо этого, Цукерберг рассказал о метавселенной — коллективном виртуальном пространстве. Данный термин стал популярным в Силиконовой долине среди тех, кто пытается предсказать развитие следующего поколения технологий.