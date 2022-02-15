Вашингтон, 15 февраля 2022, 23:06 — REGNUM В США позволят использовать на автомобилях усовершенствованные фары с адаптивным дальним светом, что поможет предотвратить аварии в ночное время, сообщает 15 февраля Reuters со ссылкой на заявление национальной администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Фары Lexus
Фары Lexus
b0jangles

Агентство приняло данное решение после рассмотрения петиции компании Toyota, которая в 2013 году обратилась с просьбой разрешить использование таких фар.

Фары с адаптивным дальним светом автоматически регулируют освещение с помощью дополнительных датчиков, при этом не ослепляя встречных автомобилистов.

Данный тип фар уже более десяти лет разрешен в Европе, а также в Японии, Канаде и других странах.

Отметим, что компании Volkswagen и BMW также подали петиции по поводу использования адаптивных фар на американских автомобилях.