Вашингтон, , 23:06 — REGNUM В США позволят использовать на автомобилях усовершенствованные фары с адаптивным дальним светом, что поможет предотвратить аварии в ночное время, сообщает 15 февраля Reuters со ссылкой на заявление национальной администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Фары Lexus b0jangles

Агентство приняло данное решение после рассмотрения петиции компании Toyota, которая в 2013 году обратилась с просьбой разрешить использование таких фар.

Фары с адаптивным дальним светом автоматически регулируют освещение с помощью дополнительных датчиков, при этом не ослепляя встречных автомобилистов.

Данный тип фар уже более десяти лет разрешен в Европе, а также в Японии, Канаде и других странах.

Отметим, что компании Volkswagen и BMW также подали петиции по поводу использования адаптивных фар на американских автомобилях.