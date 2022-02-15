Париж, 15 февраля, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Сегодня, 15 февраля, в Париже на стадионе «Парк де Пренс» «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 сыграет с мадридским «Реалом». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Стартовые составы команд:

«Пари Сен-Жермен» (расстановка 4−3-1−2): Джанлуиджи Доннарумма — Ашраф Хакими, Маркиньос, Преснел Кимпембе, Нуну Мендеш — Леандро Паредес, Марко Верратти, Данилу Перейра — Лионель Месси — Анхель Ди Мария, Килиан Мбаппе.

«Реал» (расстановка 4−3-3): Тибо Куртуа — Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди — Тони Кроос, Каземиро, Лука Модрич — Марко Асенсио, Винисус Жуниор, Карим Бензема.

На матч назначена итальянская бригада арбитров во главе с Даниэлем Орсато. Ассистенты главного судьи — Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини.