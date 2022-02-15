Москва, , 22:11 — REGNUM В Закавказье США и Великобритания конкурируют между собой за сферы влияния. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил политолог Аслан Рубаев.

Флаги США и Великобритании

«Элементы влияния, которые в политологии называются «мягкой силой», и которые контролируются Британией и США, но имеющие между собой конкурирующие моменты — они в Закавказье налицо. Не зря же говорят, что армяно-азербайджанский конфликт — это конфликт между США и Британией за сферы влияния. И здесь, надо сказать, британцы победили. Потому что они очень умело использовали Азербайджан, и Азербайджан одержал вверх, а, значит, и англичане тоже. Будут ли дальше побеждать англичане — это большой вопрос. Британия чувствует, что её век, аглосаксонский, уже уходит», — сказал эксперт.