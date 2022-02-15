Лондон, 15 февраля, 2022, 22:00 — ИА Регнум. 28-летний таранный форвард лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии по футболу Харри Кейн может перейти в «Манчестер Юнайтед» в случае назначения Маурицио Почеттино на пост главного тренера «красных дьяволов».

Кирилл Венедиктов Харри Кейн

Как сообщает издание The Telegraph, сам игрок готов перейти в «Манчестер Юнайтед», чтобы снова поработать с аргентинским специалистом, который в период с 2014 по 2019 годы возглавлял «Тоттенхэм».

В текущем сезоне на счету Харри Кейна пятнадцать забитых мячей и три результативные передачи в 33-х матчах за лондонский «Тоттенхэм» во всех турнирах. Также английский нападающий получил три желтые карточки.

Ранее сообщалось, что Маурицио Почеттино может покинуть «Пари Сен-Жермен» после завершения текущего сезона, так как парижский клуб планирует летом 2022 года пригласить Зинедина Зидана.

Текущее соглашение Кейна со «шпорами» рассчитано до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость английского форварда, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.