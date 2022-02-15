Москва, 15 февраля, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Экосистема «Таврида.АРТ» запустила конкурсный отбор в программу кадрового резерва «Амбассадоры Тавриды». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе арт-кластера 15 февраля.

Пресс-служба арт-кластера «Таврида. АРТ» Амбассодоры Тавриды

Благодаря программе деятели культуры, искусств и креативных индустрий смогут присоединиться к команде организаторов проектов экосистемы и получить опыт реализации масштабных мероприятий. Любой желающий сможет стать частью творческого сообщества, подав заявку на сайте арт-кластера до 28 февраля 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что программа кадрового резерва реализуется с 2019 года. За это время в ней приняли участие более 200 человек из 85 регионов.