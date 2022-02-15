Вашингтон, 15 февраля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. С приходом администрации президента США Джо Байдена в Белый дом в Штатах резко сократилось число урегулированных расследований правительства в отношении корпораций, сообщает 15 февраля Reuters со ссылкой на данные министерства юстиции.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Отдел минюста по борьбе с мошенничеством в Вашингтоне, борющийся с корпоративными преступлениями, в 2021 году урегулировал восемь сделок по сравнению с тринадцатью в предыдущем году. В основном снизилось количество соглашений, связанных с иностранной коррупцией и взяточничеством.

Речь идет о сделках, которые подразумевают прекращение уголовного преследования или отсрочку судебного преследования в обмен на штраф.

Отметим, что 2021 году минюст США заключил соглашений на сумму $3,3 млрд, что меньше, чем $8,9 млрд в 2020 году.