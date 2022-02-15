Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Американская певица Рианна высказалась о своей работе над новым альбомом. Об этом 15 февраля пишет Billboard.

Рианна DoD News

По словам певицы, она планирует сосредоточиться на «одной вещи за раз», но пообещала, что она рано или поздно выпустит новые песни. «Да, вы всё равно получите от меня музыку. Мои фанаты убили бы меня, если бы они так долго ждали колыбельную», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2022 года ряд СМИ сообщил о беременности Рианны. Отцом будущего ребёнка является рэпер A$AP Rocky.

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