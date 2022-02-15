Вашингтон, 15 февраля 2022, 22:44 — REGNUM Американский рэпер Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади) попытался ударить представителя прессы после вопроса про Канье Уэста (Йе). Информацию об этом приводит издание XXL 15 февраля.
Известно, что в ходе диалога музыкант сорвался на журналиста после того, как тот упомянул тему взаимоотношений с Уэстом. Остановить потенциальную драку помогло вмешательство телохранителя рэпера.
Ранее Канье Уэст и Kid Cudi публично поссорились. Причиной конфликта стали дружеские взаимоотношения последнего с комиком Питом Дэвидсоном.
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