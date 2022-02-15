Вашингтон, , 22:44 — REGNUM Американский рэпер Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади) попытался ударить представителя прессы после вопроса про Канье Уэста (Йе). Информацию об этом приводит издание XXL 15 февраля.

Kid Cudi Скриншот YouTube

Известно, что в ходе диалога музыкант сорвался на журналиста после того, как тот упомянул тему взаимоотношений с Уэстом. Остановить потенциальную драку помогло вмешательство телохранителя рэпера.

Ранее Канье Уэст и Kid Cudi публично поссорились. Причиной конфликта стали дружеские взаимоотношения последнего с комиком Питом Дэвидсоном.

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