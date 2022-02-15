Вашингтон, , 21:31 — REGNUM Сенат США одобрил кандидатуру кардиолога Роберта Калиффа на должность комиссара Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США, сообщает 15 февраля Reuters.

Сенат США Beforeitsnews.com

Однако некоторые сенаторы заявили, что Калифф непригоден для данной должности из-за его связей с фармацевтической промышленностью, а также взглядов на контроль рождаемости.

70-летний кардиолог во второй раз станет главой FDA. Голосование по его кандидатуре происходит в момент, когда американский регулятор обсуждает вакцины и методы лечения COVID-19.