Вашингтон, 15 февраля, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Сенат США одобрил кандидатуру кардиолога Роберта Калиффа на должность комиссара Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США, сообщает 15 февраля Reuters.

Beforeitsnews.com Сенат США

Однако некоторые сенаторы заявили, что Калифф непригоден для данной должности из-за его связей с фармацевтической промышленностью, а также взглядов на контроль рождаемости.

70-летний кардиолог во второй раз станет главой FDA. Голосование по его кандидатуре происходит в момент, когда американский регулятор обсуждает вакцины и методы лечения COVID-19.