Лондон, , 21:27 — REGNUM Британская группа Foals выпустила клип на песню 2am. Ролик доступен на YouTube-канале коллектива с 15 февраля.

Группа Foals The Line Of Best Fit

Режиссёром видео выступила украинский клипмейкер Таня Муиньо. Как отмечают сами музыканты, ролик был снят в январе 2022 года в Киеве (Украина).

ИА REGNUM напоминает, что премьера композиции 2am состоялась 10 февраля 2022 года. Трек войдёт в предстоящий альбом группы Life Is Yours.

Читайте ранее в этом сюжете: Лейбл изъял три альбома Four Tet из стриминговых сервисов на фоне конфликта