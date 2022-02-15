Лондон, 15 февраля 2022, 21:27 — REGNUM Британская группа Foals выпустила клип на песню 2am. Ролик доступен на YouTube-канале коллектива с 15 февраля.
Режиссёром видео выступила украинский клипмейкер Таня Муиньо. Как отмечают сами музыканты, ролик был снят в январе 2022 года в Киеве (Украина).
ИА REGNUM напоминает, что премьера композиции 2am состоялась 10 февраля 2022 года. Трек войдёт в предстоящий альбом группы Life Is Yours.
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